Мінфін залучив понад мільярд від продажу облігацій
Укрінформ
Міністерство фінансів України 20 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 1 072 414 100,94 грн», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що було задоволено 30 заявок на придбання ОВДП із 32 виставлених.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 13 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,964 млрд грн.