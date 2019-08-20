Мінфін залучив понад мільярд від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 20 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. «За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 1 072 414 100,94 грн», - ідеться у повідомленні. Зазначається, що було задоволено 30 заявок на придбання ОВДП із 32 виставлених. Читайте також: Фонд гарантування планує збільшити суму відшкодування вже в цьому році Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 13 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,964 млрд грн.