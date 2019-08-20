Фонд гарантування планує збільшити суму відшкодування вже в цьому році

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує до 2027 року поетапно збільшити суму гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті.

Про це заявила глава Фонду Світлана Рекрут в ефірі "Голос Столиці", повідомляє ibc.ua.

"Сьогодні перед Фондом стоїть кілька пріоритетних завдань – підвищення граничного розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами, реструктуризація боргу Фонду перед Міністерством фінансів України, притягнення до відповідальності пов'язаних осіб, дії яких призвели до неплатоспроможності банків, імплементація Евродиректив 2014/49/ЄС і 2014/59/ЄС", – йдеться в повідомленні.

Рекрут зазначила, що Фонд розробляє проект закону, яким передбачається поетапне збільшення до 2027 року суми гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті. В цілому, Фонд має намір до кінця поточного року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування. Але для цього потрібно здійснити кілька дій.

“З одного боку необхідно забезпечити фінансову стабільність самого Фонду шляхом реструктуризації заборгованості перед Мінфіном. Фонд отримав позику на ринкових умовах, так що крім самого боргу повинен сплатити 67 мільярдів гривень нарахованих відсотків. Реструктуризація також є вимогою МВФ – до кінця поточного року має бути розроблений план врегулювання цього питання", – повідомили у ФГВФО.

З іншого боку, за її словами, необхідно запровадити систему раннього реагування, завдяки якій Національний банк України та Фонд на ранніх етапах зможуть виявляти проблеми, які можуть призвести до неплатоспроможності банку, і приймати відповідні заходи щодо їх усунення, Це передбачено Євродирективою 2014/49/ЄС.