Фонд гарантування у вересні знову спробує продати стадіон “Чорноморець”

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 26 вересня проведе черговий аукціон з продажу одеського стадіону «Чорноморець» за початковою ціною 733 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"26 вересня 2019 р. відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», що розміщуються в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт.", - йдеться в повідомленні.

Усі активи перебувають на балансі АТ «ІМЕКСБАНК». Початкова ціна реалізації – 733, 25 млн грн. Загальна площа нежитлової нерухомості, що продається єдиним лотом — 80 289 кв. метрів.

Комплекс будівель та споруд включає у себе, зокрема: чашу стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, бізнес-центр з рестораном загальною площею майже 10 758 кв. метрів, фітнес-центр загальною площею 4 300 кв. метрів, готель загальною площею 9 817 кв. метрів, підземний паркінг.

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У Фонді зазначають, що остання повна реконструкція стадіону відбулася у 2011 році. Стадіон «Чорноморець» дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Організатором торгів є ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн».

Як повідомляв Укрінформ, ФГВФО отримав стадіон "Чорноморець" як заставу по кредитах, які видав збанкрутілий "Імексбанк". Це чергова спроба ФГВФО продати зазначені об'єкти. За кілька місяців до визнання "Імексбанку" неплатоспроможним з нього були виведені високоліквідні застави, а єдиним забезпеченням за договорами на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон "Чорноморець".