Фонд гарантування продає черговий мегапул банківських активів за 400 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 12 вересня 2019 року продає черговий мегапул, що складається з активів 17 неплатоспроможних банків, за стартовою ціною у 409,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"12 вересня 2019 р. призначені торги чергового мегапулу стартовою ціною 409,80 млн грн, що включає в себе активи, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів та які не були викуплені. Кожен актив був проторгований від 2 до 23 разів. Прострочка за всіма кредитами в середньому понад 3 роки", - йдеться в повідомленні.

У багатьох активів існують проблеми із заставою, зазначають у ФГВФО. Близько 15% кредитів – беззаставні, значна частина інших втратили забезпечення пізніше - в процедурі стягнення боргів, контрольованого банкрутства боржників, через схемні операції з цінними паперами, фіктивною заставою або в інший спосіб, чимало активів обтяжені кримінальними провадженнями.

Цей пул було сформовано за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість та нерухомість, зокрема, будівля спортивного клубу, боулінгу з баром та основними засобами у вигляді обладнання, загальною площею 2319,6 кв. м, що знаходиться в місті Кременчук.

Загалом пул складається з активів 17 неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «ВБР», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Кредитпромбанк», АТ «Імексбанк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Профін Банк», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк «Київська Русь» та АТ «Родовід Банк».

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Фонд гарантування продав перший мегапул із не викуплених раніше активів 10 банків за 91,96 млн грн.