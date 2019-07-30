Кредиторам банків у червні виплатили майже 700 мільйонів - Фонд гарантування

Кредиторам неплатоспроможних банків протягом червня 2019 року погашено вимог на 697,05 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Протягом червня 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 697,05 млн грн, у т.ч. погашено 0,25 млн грн кредиторам 2 черги, 472,23 млн грн – 3 черги, 3,22 млн грн – 4 черги, 183,71 млн грн – 7 черги, 3,27 млн грн – 8 черги, майже 10,0 млн грн – 9 черги, 24,37 млн грн – 10 черги", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у ФГВФО, у червні на позачергове задоволення вимог НБУ було спрямовано 181,27 млн грн. Позачергові виплати здійснили такі банки: ПАТ «КБ «Надра» - 37,79 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 131,41 млн грн, АТ «Родовід Банк» - 12,07 млн грн. Іншим забезпеченим кредиторам банки у червні погасили вимоги на загальну суму 3,27 млн грн. За січень-червень 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 1 637,07 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 503,62 млн грн).

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Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 1 липня 2019 року становить 39 038,06 млн грн, з яких 9 770,05 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (у т. ч. 8 807,30 млн грн – НБУ).

Станом на 1 липня 2019 року ФГВФО, здійснюючи процедуру виведення з ринку неплатоспроможних банків, спрямував до правоохоронних органів 5649 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків понад 434 737,98 млн грн. За 3021 заявами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Із загальної кількості кримінальних проваджень: слідство триває - 2611, оголошено про підозру - 23, спрямовано до суду - 40, закрито провадження - 334, винесено обвинувальний вирок - 13.