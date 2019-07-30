Фонд гарантування продає шість квартир Родовід банку у столиці

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на торги шість квартир у центрі столиці, що обліковуються на балансі АТ «Родовід Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через голландський аукціон у системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «Родовід Банк». На торги виставлено шість квартир у центрі столиці", - йдеться в повідомленні.

Одна квартира розташована за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, решта п’ять квартир розташовані за адресою вул. Хрещатик, буд. 15 (Пасаж). Деякі з квартир раніше використовували як офіси. Усе житло належить до елітного сегменту нерухомості, адже обидва будинки мають історичну цінність. Про це нагадують встановлені на фасаді меморіальні дошки.