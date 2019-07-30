У червні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 700 мільйонів - ФГВФО

Надходження до банків, що ліквідуються, у червні 2019 року склали 709,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"За червень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 709,3 млн грн, із них 638,5 млн грн – від продажу активів цих банків", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками червня 2019 року лідирували, зокрема: АТ «ВТБ Банк» - 390,2 млн грн, АТ «Дельта Банк» – 106,8 млн грн, АТ «Єврогазбанк» - 47,4 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 40,1 млн грн.

У загальній сумі надходжень за підсумками червня 2019 року 61,9 млн грн – кошти від погашення кредитів; 8,9 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів у звітний період надійшло близько 3 тис. грн.

Загалом за січень-червень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 4 369,3 млн грн, в т.ч. від реалізації активів – 3 846,9 млн грн, погашення кредитів – 442,4 млн грн, погашення цінних паперів – 15,2 млн грн, оренди майна – 64,8 млн грн.