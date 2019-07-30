У червні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 700 мільйонів - ФГВФО
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
"За червень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 709,3 млн грн, із них 638,5 млн грн – від продажу активів цих банків", - йдеться в повідомленні ФГВФО.
За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками червня 2019 року лідирували, зокрема: АТ «ВТБ Банк» - 390,2 млн грн, АТ «Дельта Банк» – 106,8 млн грн, АТ «Єврогазбанк» - 47,4 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 40,1 млн грн.
У загальній сумі надходжень за підсумками червня 2019 року 61,9 млн грн – кошти від погашення кредитів; 8,9 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів у звітний період надійшло близько 3 тис. грн.
Загалом за січень-червень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 4 369,3 млн грн, в т.ч. від реалізації активів – 3 846,9 млн грн, погашення кредитів – 442,4 млн грн, погашення цінних паперів – 15,2 млн грн, оренди майна – 64,8 млн грн.