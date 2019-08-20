Справа Роттердам+: суд відмовився заочно арештувати ексголову "тарифної" комісії

Як відомо, НАБУ заочно повідомило Вовку про підозру. Пізніше його викликали до НАБУ для повідомлення про підозру особисто, проте він не приїхав. Тому детективи оголосили колишнього очільника НКРЕКП в розшук, у тому числі міжнародний.

На засіданні прокурор САП Віталій Пономаренко просив суд розглядати клопотання за відсутності підозрюваного. Як додав він, за даними Державної прикордонної служби України, Вовк 30 квітня виїхав до Брюсселя і не повертався. Також, за словами прокурора, постанову про міжнародний розшук ексглави Нацкомісії направлено до Інтерполу. Як зазначав прокурор, існують ризики перешкоджання слідству з боку Вовка, зокрема переховування. У зв'язку з цим він просив суд взяти Вовка під заочну варту.

Водночас адвокат підозрюваного Ірина Одинець зазначала, що її клієнт не переховується і перебуває на навчанні в Гарварді. Також вона подала до суду клопотання про відсутність у Вовка статусу підозрюваного.

Вивчивши клопотання, суддя відмовила в його задоволенні.

Раніше Вовк повідомив, що поїхав з країни на навчання. Пізніше він додав, що не збирається повертатися до України, оскільки не вірить у незалежність судової системи.

Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня 2019 року представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+". Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,86 млрд грн збитків.