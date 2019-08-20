Нефьодов повідомив, коли розпочнеться переведення працівників ДФС до митної служби

На наступному тижні почнеться переведення працівників з центрального апарату Державної фіскальної служби до новоствореної Державної митної служби.

Про це під час робочої зустрічі з бізнесом сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюсь, що на наступному тижні розпочнеться переведення працівників з центрального апарату до Державної митної служби", - сказав Нефьодов.

Він зазначив, що згідно з попередніми планами в середу, 21 серпня, на Кабміні має бути прийняте рішення стосовно створення територіальних органів.

"Ми очікуємо, що цього тижня буде опубліковано зміни до граничної чисельності служби і відповідно Міністерство фінансів погодить нам штатний розпис. І з наступного тижня ми почнемо перших людей переводити", - зазначив Нефьодов.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС

Станом на 1 серпня 2019 року з Державної фіскальної служби вже переведено 400 осіб до новоствореної Державної податкової служби.