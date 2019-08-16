На денатурований спирт для виробничих потреб діятиме нульовий акциз
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
“На засіданні Уряду 14 серпня прийнято постанову, якою прийнято Перелік продукції хімічного і технічного призначення, на виробництво якої використовується спирт етиловий денатурований. Так, виробники продукції, яка увійшла до цього переліку матимуть можливість купувати спирт за нульовою ставкою акцизного податку”, - йдеться у повідомленні.
Також постановою затверджено перелік добавок для денатурації спирту та умови денатурації продукції хімічного і технічного призначення та парфумерно-косметичної продукції.
Постанова підготовлена Мінагрополітики з метою реалізації Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
Реалізація постанови, впевнені у міністерстві, створить сприятливі умови для збільшення попиту на спирт етиловий та сприятиме розвитку не тільки спиртової галузі, але і суміжних галузей.