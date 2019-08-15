Чверть великих компаній за підсумками І півріччя виявилися збитковими - ДФС

За підсумками першого півріччя 2019 року 398 платників Офісу великих платників (а це 26,6% від загальної кількості платників податку на прибуток) заходяться у стані збитковості.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків ДФС.

"Компанія з декларування податку на прибуток, яка щойно завершилась, знову показала прикру статистику. За підсумками першого півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників (а це 26,6% від загальної кількості платників податку на прибуток) заходяться у стані збитковості. Збитки, що ними задекларовані, сягають 705,2 млрд грн. 389,4 млрд грн з них – або 55,2% від всіх збитків по Офісу – припадають на банківський сектор", - ідеться в повідомленні.

Офіс великих платників податків виділив ТОП-5 підприємств з різних галузей з найбільшими показниками збитковості: ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ» – має збитки, що дорівнюють 9% всього обсягу збитків підприємств, які обслуговуються в Офісі (без урахування банківського сектору), ТОВ «Карпатнафтохім» - 5,4% від усіх збитків (без банків), ТОВ «Лайфселл» – 4,5% від усіх збитків (без банків), ПрАТ «Рівнеазот» – 4,4% від усіх збитків (без банків) та ПАТ «Дніпровський меткомбінат» – 4,2% від усіх збитків (без банків).

"Значна кількість компаній не тільки демонструє збитки, що обчислюються десятками мільярдів гривень, а й вперто їх нарощує – продовжуючи при цьому активно працювати: виробляти продукцію, торгувати, надавати послуги тощо", - зазначають у пресслужбі.

От як виглядає антирейтинг компаній – з тих, що супроводжуються Офісом, які протягом останніх трьох років (з 2016 -го по перше півріччя 2019-го) стають дедалі збитковішими:

ПрАТ «Росава» - за три роки підприємство наростило збитковість на 1100%;

ТОВ «АШАН Україна Гіпермаркет» - за три роки наростило збитковість на 280%;

КП «Харківські теплові мережі» - наростило збитковість на 226%,

ТОВ «Тримоб» – наростило збитковість на 60%;

ПАТ «Дніпровський меткомбінат» – за три роки наростило збитковість на 53%;

АТ ДТЕК «Західенерго» - наростило збитковість на 46%;

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» – наростило за три роки збитковість на 16%.