Аграрії отримали понад 64 мільйони на компенсацію відсотків за кредитами - Мінагро

З початку року українським сільгоспвиробникам компенсовано 64,12 млн гривень відсотків за залученими кредитами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Станом на 9 серпня до структурних підрозділів ОДА фактично спрямовано 64,12 млн грн на компенсацію відсотків за залученими кредитами. Зокрема, вся сума вже перерахована позичальникам", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що найбільші суми компенсації отримали сільгоспвиробники Вінницької (6,17 млн грн), Черкаської (5,95 млн грн), Київської (5,43 млн грн), Полтавської (4,5 млн грн), Хмельницької (4,29 млн грн), Харківської (3,94 млн грн), Чернігівської (3,4 млн грн), Сумської (3,38 млн грн), Дніпропетровської та Херсонської (по 3,22 млн грн) областей.

Загалом за звітний період 400 сільгоспвиробників залучили пільгових кредитів на суму 3,8 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (зі змінами) передбачені видатки за програмами підтримки розвитку АПК на загальну суму 5 909,0 млн грн, в тому числі: фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів - 127,2 млн грн; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств - 800,0 млн грн; підтримка розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників - 400,0 млн грн; надання кредитів фермерським господарствам - 200,0 млн грн; підтримка тваринництва - 3 500,0 млн грн; фінансова підтримка сільгосптоваровиробників - 881,8 млн гривень.

Кабінет міністрів схвалив зміну до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), за якою обсяг державної підтримки на одного товаровиробника обмежено 150 млн грн на рік. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 669 від 17 липня 2019 року.