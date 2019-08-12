Цьогоріч імпорт свинини в Україну перевищує експорт в 10 разів - ДФС
Імпорт свинини в Україну за 7 місяців 2019 року в 10 разів перевищив експорт у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, повідомляє biz.nv.ua.
Так, за січень-липень поточного року Україна імпортувала 13,5 тис. т свинини на $25,71 млн.
Найбільшим постачальником свинини з часткою 48,46% стала Польща, на другому місці - Німеччина (19,79%), на третьому - Нідерланди (10,24%). Зазначимо, що за підсумками 2015-2018 років лідером була Німеччина.
За той же період Україна експортувала 1,1 тис. т свинини на $2,65 млн.
Найбільшим покупцем став В'єтнам (41,99%), на другому місці - ОАЕ (31,99%), на третьому - Гонконг (15,47%).
Як повідомлялося, за підсумками січня-квітня 2019 року імпорт свинини в Україну перевищив експорт в 19 разів.