Цьогоріч імпорт свинини в Україну перевищує експорт в 10 разів - ДФС

За 7 місяців 2019 року Україна імпортувала 13,5 тис. т свинини на $25,7 млн

Імпорт свинини в Україну за 7 місяців 2019 року в 10 разів перевищив експорт у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, повідомляє biz.nv.ua.

Так, за січень-липень поточного року Україна імпортувала 13,5 тис. т свинини на $25,71 млн.

Найбільшим постачальником свинини з часткою 48,46% стала Польща, на другому місці - Німеччина (19,79%), на третьому - Нідерланди (10,24%). Зазначимо, що за підсумками 2015-2018 років лідером була Німеччина.

За той же період Україна експортувала 1,1 тис. т свинини на $2,65 млн.

Найбільшим покупцем став В'єтнам (41,99%), на другому місці - ОАЕ (31,99%), на третьому - Гонконг (15,47%).

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Як повідомлялося, за підсумками січня-квітня 2019 року імпорт свинини в Україну перевищив експорт в 19 разів.