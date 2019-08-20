В Україні уже видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель

В Україні видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель різних категорій.

Про це на пресконференції сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже отримали 1300 атестацій, отриманих як для енергоаудиторів, так і для фахівців з обстеження інженерних систем. Ми продовжуємо співпрацювати у цьому напрямку з навчальними закладами", - сказав Савчук.

За його словами, 400 будівель уже отримали енергетичні сертифікати.

"З них у серпні видано 118 сертифікатів. Це і підприємства торгівлі, і навчальні заклади, і житлові будинки", - зазначив Савчук.

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Енергетичний сертифікат надає інформацію про витрати енергоресурсів, про технічний стан будівлі. На основі отриманих даних визначається клас енергоефективності будівлі, розробляються рекомендації з впровадження енергоефективних заходів.

Відповідно до законодавства енергетична сертифікація здійснюється лише атестованими енергоаудиторами, перелік яких міститься на сайті Держенергоефективності. Сертифікація енергоефективності будівель здійснюється відповідно до Закону України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель».