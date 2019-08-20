В Україні розраховують скоротити споживання газу ще на 5 мільярдів кубів до 2022 року
Укрінформ
Населення, бюджетні установи та підприємства теплокомуненерго можуть скоротити споживання газу на 5 млрд кубометрів до 2022 року.
Про це на пресконференції сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наша мета - скоротити споживання ще на 5 млрд кубометрів газу в рік до 2022 року по всіх категоріях споживачів", - сказав Савчук.
Він нагадав, що станом на 2018 рік населенням, бюджетними організаціями, підприємствами теплокомуненерго зменшено споживання газу на 6 млрд кубометрів порівняно з 2014 роком. Зокрема, уже близько 650 тис. сімей здійснили заходи з термомодернізації.
"Україна щороку заощаджує близько 1,2 млрд євро, не витрачаючи їх на імпорт газу", - зазначив Савчук.