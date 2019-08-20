Нафта стабільна після значного зростання напередодні

Ціни на нафту еталонних марок слабо змінюються у вівторок після значного зростання напередодні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com .

Жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,05 (0,08%) - до $ 59,79 за барель. На торгах в понеділок ціна підскочила на $ 1,1 (1,88%) і становила на закриття $ 59,74 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень, торги яким завершуються у вівторок, на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $ 0,02 (0,03%) - до $ 56,23 за барель. Жовтневий контракт, що більш активно торгується, подорожчав на $ 0,04 (0,07%), до $ 56,18 за барель. На попередніх торгах WTI виросла в ціні на $ 1,34 (2,44%), до $ 56,21 за барель.

Ряд позитивних новин, що стосуються торгових відносин США і Китаю, надають підтримку нафтовому ринку. Інвестори сподіваються, що дві найбільші економіки світу все ж зможуть укласти торговельну угоду, що позитивно позначиться на глобальному попиті на паливо.

Як повідомлялося, напередодні міністерство торгівлі США продовжило ліцензії для американських компаній на ведення справ з китайською Huawei Technologies Ltd. терміном на 90 днів. Термін дії ліцензій закінчувався в понеділок. Раніше Huawei була визнана загрозою нацбезпеці США - звинувачення, які компанія заперечує, додавали негатива у відносини між Штатами і КНР.

Раніше Вашингтон прийняв рішення відкласти введення мит на ряд товарів китайського імпорту з 1 вересня на 15 грудня, а президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори з Китаєм щодо укладення торговельної угоди тривають. Наступний раунд американо-китайських переговорів намічений на вересень.

"Результат наступної зустрічі стане справжнім лакмусовим тестом для ринку нафти, - говорить керуючий партнер VM Markets Стівен іннз. - Трейдери не хочуть випереджати події, тому певне фіксування прибутку буде в порядку речей".

Додаткову підтримку ринку надали заходи ЦБ Китаю щодо стимулювання кредитування в країні, що має надати підтримку економіці КНР в умовах тривалої торгового конфлікту з США. Також про можливу підтримку економіки заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 59,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,77 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($ 59,74).