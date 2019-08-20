Зеленський сказав, коли можна очікувати зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Ратифікація Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем може відбутися після виборів Кнесету 17 вересня.

Про це Володимир Зеленський написав у Facebook.

«По-перше, ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами. По-друге, підписано чотири важливі документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі і спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі», - зазначив Президент України.

Він також додав, що запросив ізраїльські компанії працювати в Україну, окресливши найважливіші сфери: будівництво доріг та інфраструктури, медицина, освіта, енергозбереження, ІТ.

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«Україна має стати світовим брендом прогресу, інновацій та технологій. Цьому ми присвятимо п’ять найближчих років. Упевнений, що партнерство з Ізраїлем дасть нам можливість пришвидшити досягнення цієї мети», - наголосив Зеленський.