Зеленський сказав, коли можна очікувати зону вільної торгівлі з Ізраїлем
Про це Володимир Зеленський написав у Facebook.
«По-перше, ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами. По-друге, підписано чотири важливі документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі і спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі», - зазначив Президент України.
Він також додав, що запросив ізраїльські компанії працювати в Україну, окресливши найважливіші сфери: будівництво доріг та інфраструктури, медицина, освіта, енергозбереження, ІТ.
«Україна має стати світовим брендом прогресу, інновацій та технологій. Цьому ми присвятимо п’ять найближчих років. Упевнений, що партнерство з Ізраїлем дасть нам можливість пришвидшити досягнення цієї мети», - наголосив Зеленський.