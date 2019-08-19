Суд підтримав рішення АМКУ у "газовій" справі щодо "ОККО-Рітейл"

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтримав Антимонопольний комітет України у справі щодо антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого вуглеводневого газу, залишивши без задоволення касаційну скаргу ТОВ «ОККО-Рітейл».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Сьогодні, 19 серпня 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (Верховний Суд) підтримав Антимонопольний комітет України (Комітет) у справі щодо антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого вуглеводневого газу, залишивши без задоволення касаційну скаргу ТОВ "ОККО-Рітейл", - йдеться в повідомленні.

Верховний Суд залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 6 червня 2019 та рішення Господарського суду міста Києва від 16 січня 2019 у судовій справі за позовом ТОВ «ОККО-Рітейл» про визнання недійсним рішення Комітету від 21 червня 2018 у частині, яка стосується цього товариства.

Як відомо, рішенням АМКУ від 21 червня 2018 порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визнано дії групи «Надежда», в особі ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Євростандарт-Автогаз», ТОВ «Л.В.», ТОВ «Газ постачання», ТОВ «Монтажналадка», ТОВ «Надежда Ритейл» та ТОВ «Надежда-Закарпаття», групи «WOG», в особі ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», ТОВ «ВОГ Ритейл», ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», групи «ОККО», в особі ПП «ОККО-Бізнес Контракт», ПП «ОККО-Контракт», ТОВ «ОККО-Рітейл», ТОВ «ОККО-Схід» та ТОВ «Авантаж 7» і ТОВ «Факторінг Груп», які полягали у схожому підвищенні цін на СВГ при його реалізації у роздріб у серпні 2017 року. При тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій, що призвело до обмеження конкуренції.

За вчинені порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на відповідачів накладено штрафи у загальній сумі 40 996 727 грн. Безпосередньо на ТОВ «ОККО-Рітейл» – 2 882 011 грн.