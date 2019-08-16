Антимонопольний комітет “взявся” за ціни на вугілля для ТЕС і ТЕЦ

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

"АМКУ розпочав розслідування за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

Так, АМКУ встановлено, що впродовж 2017-2018 років Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля) за участі ДП «Держвуглепостач», ПАТ «Донбасенерго», ТОВ «ДТЕК Енерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ Фірма «Технова», проводились наради задля досягнення домовленостей щодо цін на вугільну продукцію держпідприємств для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ, що підтверджено протоколами цих нарад.

"ДП «Держвуглепостач», ТОВ «ДТЕК Енерго», ПАТ «Донбасенерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ Фірма «Технова», а також суб’єкти господарювання, які пов’язані з ними відносинами контролю, здійснюють діяльність на ринках електричної енергії та енергетичного вугілля, та є між собою потенційними конкурентами. Підтримання зазначеними компаніями пропозицій щодо підняття цін вугільної продукції для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ до узгодженого рівня, могло призвести до спотворення конкуренції на відповідних ринках", - наголосили у АМКУ.

Уточнюється, що враховуючи зазначене, Антимонопольний комітет почав розгляд справи за ознаками вчинення названими суб'єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій, які могли призвести до спотворення конкуренції на ринках.

Також, як зазначається, АМКУ почав розгляд справи за ознаками вчинення Міненерговугілля порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді схилення суб’єктів господарювання до вчинення антиконкурентих узгоджених дій та створення умов для вчинення таких порушень.

"За результатами розгляду справ Комітетом будуть прийняті відповідні рішення", - додали у АМКУ.