Опалювальний сезон у Кривому Розі під загрозою через борги — ФДМУ

Борг населення і комунальників перед Криворізькою теплоцентраллю занадто великий, щоб отримати номінацію на газ у НАК «Нафтогаз Україна» на новий опалювальний сезон, тому розпочати опалювальний сезон у Кривому Розі буде досить складно.

Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

"Розпочати опалювальний сезон у Кривому Розі буде складно. Надто великий борг населення і комунальних підприємств за спожите тепло перед Криворізькою теплоцентраллю. Це недозволяє отримати номінацію на газ в НАК «Нафтогаз Україна» на новий опалювальний сезон. Криворізька ТЦ має найнижчий рівень розрахунку за спожитий газ, лише 56 відсотків, а борг перед Нафтогазом 1,7 міяльрда гривень. Це борги населення і комунальних підприємств за спожите тепло", - написав Трубаров.

Він зазначив, що у наступний понеділок буде зустріч з керівництвом НАК «Нафтогаз Україна» на якій мусимо знайти вихід по Криворізькій ТЦ і забезпечити місто теплом. «Сєвєродонецька» ТЕЦ, «Херсонська ТЕЦ», «Одеська ТЕЦ», входять в опалювальний сезон за умови, що Кабінет міністрів своєю постановою дозволить державним ТЕЦ отримати номінацію на газ з рівнем розрахунку не нижче 78 відсотків, і такий проект постанови вже візується у міністерствах. Минулого року постанова Кабміну передбачала рівень розрахунку не нижче 60 відсотків. Цього року Фонд пропонує підвищити до 78 відсотків. «Миколаївська ТЕЦ» єдина рівень розрахунків (93%,) якої дозволяє безпроблемно отримати номінацію.

"Дніпровська ТЕЦ, яка має рівень розрахунку за спожитий газ на рівні 63 відсотків і борг перед Нафтогазом у 1,5 млрд гривень може отримає номінацію якщо разом з місцевою владою вчасно підготують і підпишуть договір реструктуризації з НАКом (Закон України №1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств»). Такі підсумки чергової наради з керівниками ТЕЦ, місцевими органами влади, представниками ОДА, НАК «Нафтогаз Україна», НКРЕКП, ДП "Енергоринок", - зауважив Трубаров.