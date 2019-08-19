На акції Укртелекому наклали арешт за борги перед Ощадбанком

"У встановлені проспектом емісії строки ТОВ «ЕСУ» не здійснило погашення облігацій та не сплатило нарахований купонний дохід, у зв’язку з чим Ощадбанк стягнув заборгованість у судовому порядку. Судові процедури тривали майже два роки. При цьому ТОВ «ЕСУ» намагалось у судовому порядку отримати розстрочку виконання рішень судів, однак Верховний Суд визнав обґрунтованою позицію Ощадбанку, і розстрочку було скасовано", - йдеться в повідомленні.

В Ощадбанку зазначають, що арештовані акції Укртелекому мають бути продані в процедурі виконавчого провадження з прилюдних торгів для погашення боргів ТОВ «ЕСУ» перед банком у розмірі майже 1,8 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня 2019 року Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 млрд грн.

Як відомо, 15 вересня 2015 між Укртелекомом та Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15 березня 2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакету акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 000 000 шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

Читайте також: Укртелеком розпочав підключення сіл до нової оптичної мережі

У серпні 2017 року з метою уникнення виконання зобов’язань за договором (сплати банку більше 1 млрд грн) Укртелеком подав до Господарського суду м. Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.