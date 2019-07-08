Укртелеком розпочав підключення сіл до нової оптичної мережі

"Укртелеком розпочав підключення абонентів до новозбудованої оптичної мережі в селах. Перші підключення у рамках проекту з розбудови оптичної мережі за технологією GPON у 300 невеликих населених пунктах розпочато на пів місяця раніше запланованого терміну. На першому етапі роботи з будівництва оптики ведуться у 16 областях: Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, де уже прокладено 40% мережі, а це понад 220 кілометрів!" - йдеться в повідомленні.

До кінця липня планується побудувати майже 600 км оптики загалом.

Цей масштабний проект передбачає будівництво понад 3,5 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній, у результаті чого широкосмугові мережі доступу охоплять оселі в майже 300 невеликих містах та селах.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні "Укртелеком" спільно із словенською телекомунікаційною компанією «Іскрател» розпочав реалізацію масштабного дворічного проекту з розбудови мережі оптичного інтернету за технологією GPON. Партнера було обрано за результатами тендеру на комплексне рішення з будівництва мережі, включаючи будівельно-монтажні роботи, постачання та налаштування сучасного обладнання.

Інвестиції у будівництво телекомунікаційної мережі складуть близько 270 млн грн, із них майже 135 млн грн – залучені кошти Словенського банку розвитку (SID). У такий спосіб SID Bank допомагає словенським компаніям розширювати свій бізнес на ринки за межами ЄС за конкурентних умов. Кредит застраховано страховою політикою SID банку для покриття комерційних та некомерційних ризиків. У цьому проекті SID банк виступає як експортно-кредитне агентство (ЕСА).

Будівництво оптичної мережі доступу розпочалося у середині травня.

Планується, що у результаті розбудови мережі абоненти отримуватимуть швидкість до 200 Мбіт/с та матимуть змогу користуватися додатковими телекомпослугами, зокрема інтернет-телефонією та інтерактивним телебаченням.