Lifecell блокує дзвінки абонентам, що скористались перенесенням номера - Укртелеком

Оператор мобільного зв'язку lifecell блокує дзвінки з фіксованих номерів "Укртелекому" на номери колишніх абонентів, які залишили оператора в рамках послуги з перенесення номера.

Про це повідомляє прес-служба "Укртелекому", передає Економічна правда.

ДП "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) виявив, що комутаційне обладнання оператора мобільного зв'язку lifecell блокує дзвінки з фіксованих номерів "Укртелекому" на номери колишніх абонентів lifecell, які залиши оператора в рамках послуги з перенесення номера (MNP).

Оператор фіксованого зв'язку називає нинішню ситуацію недопустимою, такою, що порушує чинні рішення НКРЗІ про заборону блокування трафіку, та створює умови для недобросовісної конкуренції серед усіх операторів.

Згідно з повідомленням, "Укртелеком" відправив відповідного листа Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).