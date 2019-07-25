Ощадбанк виграв спір в Укртелекому у Верховному Суді

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"23 липня 2019 року Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 млрд грн. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку на рішення Господарського суду м. Києва від 27.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 та скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання договору купівлі-продажу облігацій (емітентом яких є ТОВ «ЕСУ» – мажоритарний акціонер Укртелекому), укладеного між Ощадбанком та Укртелекомом. Верховний Суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив Укртелекому в задоволенні його позовних вимог до Ощадбанку", - йдеться в повідомленні.

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Верховним Судом України нарешті було поставлено остаточну крапку в судовому спорі, що тривав майже два роки та завдяки якому Укртелекому вдавалось уникати сплати боргу. Такий результат досягнуто завдяки наполегливій, послідовній та професійній роботі команди юристів Ощадбанку.

Як відомо, 15 вересня 2015 між Укртелекомом та Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15 березня 2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакету акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 000 000 шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року з метою уникнення виконання зобов’язань за договором (сплати банку більше 1 млрд грн) Укртелеком подав до Господарського суду м. Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.