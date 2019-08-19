Бюджет отримав понад мільярд з початку року від оренди держмайна

Фонд державного майна України з початку 2019 року перерахував до бюджету країни 1,04 мільярда гривень від оренди державного майна.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Рубіж у мільярд гривень пройдено. Фонд державного майна перерахував до бюджету країни 1,04 мільярда гривень за оренду державного майна", - написав Трубаров.

Він зазначив, що план з перерахунку коштів до бюджету від оренди держмайна на 2019 рік у розмірі 1,2 млрд грн буде виконано на кінець вересня.

"До кінця року підійдемо до відмітки в півтора мільярди гривень", - зауважив Трубаров.