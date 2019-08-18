Полтавська облрада оголосила тендер на перший в Україні проєкт Smart region

На Полтавщині планують об’єднати усі громадські бюджети на одній платформі, і це перша така ініціатива в Україні, яка реалізуватиметься у межах цілого регіону.

Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні оголошуємо тендер на цікавий продукт - Smart region Полтавщина! Це поки не класична версія, яка поширена в Україні. Це спроба об‘єднати усі без винятку громадські бюджети на одній платформі. Конкурс територіальних громад, бюджет участі, екологічні ініціативи та шкільний громадський бюджет ми маємо намір «втиснути» в одне технологічне рішення. У рамках цілого регіону ми перші та єдині в Україні, хто впроваджує подібні ідеї!» - зазначив Біленький.

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Реалізація проєкту має на меті підвищити комунікаційний зв’язок з громадами, обізнаність та зацікавленість громадян у роботі влади.