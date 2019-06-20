У Києві презентували першу смартвулицю

У Києві презентували інноваційний та унікальний для України простір - смартвулицю.

Перша “розумна” вулиця розташована в межах вулиці Салютної та є яскравим прикладом того, як інноваційні прилади можуть зробити життя в місті комфортним і безпечним, йдеться у повідомленні Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, яке є у розпорядженні Укрінформу.

«Поява першої смартвулиці у Києві — важливий крок у розвитку розумної інфраструктури. Kyiv Smart City — це не тільки складні технологічні проекти для міської інфраструктури. Це також і застосування інноваційних механізмів для вирішення буденних проблем містян. Я радий, що містяни, які проживають на вул. Салютній, мають вільний доступ до можливостей, що їх дає інтернет речей. А це, окрім іншого, сучасний рівень безпеки, енергоощадні технології та якісний інтернет. І такі умови мають отримати якомога більше киян. Тому ми працюватимемо над тим, щоб “розумних” вулиць на мапі Києва стало більше", - зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Розумна" вулиця у Києві/ Фото Павла Багмута

Зокрема, поява смартвулиці стала можливою завдяки спільним зусиллям міської ініціативи Kyiv Smart City та компанії KAN Development.

Окрім безкоштовного міського Wi-Fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, на Салютній є перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря. Вона була встановлена в рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. Датчик вимірює концентрацію дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 і РМ10), рівень формальдегіду (CH₂O), діоксиду азоту (NO₂), чадного газу (CO), кисню (O₂), вуглекислого газу (CO₂), а також фіксує температуру і вологість. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснює мобільна лабораторія, яка щоденно робить забір та аналіз.

Є на смартвулиці й інші корисні прилади та сервіси. Наприклад, 12 камер відеоспостереження гарантують високий рівень безпеки, “розумне” освітлення, що автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху, заощаджує електроенергію, а пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людям з інвалідністю. Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику. Усе це допоможе мешканцям навколишніх будинків заощаджувати свій час, зусилля та почуватися в безпеці.

“Перша смартвулиця в Києві — це втілення міжнародної практики створення Living Lab. Такі “живі” лабораторії дозволяють в умовах міста протестувати нові технології, покликані покращити життя його мешканців. Це і “розумне” освітлення, і контроль екологічної ситуації, і відеоспостереження, і багато іншого. У рамках проекту, реалізованого ініціативою Kyiv Smart City спільно з компанією KAN Development, ми матимемо можливість перевірити на практиці досягнення українських і закордонних стартапів, аби в майбутньому запровадити найкращі технології в інших районах столиці”, - зазначила координатор ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко.