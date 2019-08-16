Гладковський “забув” у декларації кіпрську компанію та корпоративні права — НАЗК

НАЗК під час перевірки декларацій народного депутата Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій народного депутата України Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у НАЗК, Мірошніченко в декларації за 2017 рік не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий дружиною у вигляді дивідендів від ТОВ «Поле-Грейн» та страхових виплат.

Загалом, як уточнили у НАЗК, відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень.

"Олег Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ «Київбіоенерго». Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину", - уточнили в установі.

Наголошується, що загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень.

"Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро", - зазначили у НАЗК.

Там також нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

"Національне агентство зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування", - уточнюють у НАЗК.