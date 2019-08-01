Порошенко визнав, що призначення Гладковського в РНБО було помилкою

П'ятий Президент України Петро Порошенко вважає призначення Олега Гладковського заступником секретаря РНБО своєю кадровою помилкою, яку він виправив шляхом його звільнення.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Українській правді" у відповідь на запитання, чи визнає він, що це призначення було помилкою.

"Звичайно, якщо я його звільнив, то звільненням я її і виправляв", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що призначив Гладковського заступником секретаря РНБО тому, що був переконаний, що його управлінські якості дозволять швидко виконати поставлені під час війни завдання - переведення на тризмінний режим підприємств "Укроборонпрому".

"І вони були виконані", - зазначив Порошенко.

Коментуючи звільнення Гладковського лише через тиждень після виходу журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпромі", Порошенко сказав, що цей час був потрібен для перевірки інформації.

"Є сюжет. Ти маєш звернутися до прокуратури, до НАБУ, до військової прокуратури, до СБУ – прошу підтвердити", - зауважив Порошенко.

Він сказав, що наразі не підтримує стосунків із Гладковським, якого востаннє бачив на засіданні РНБО, де його звільнив.

"Він (Гладковський - ред.) має пояснити суспільству, що там трапилось. Ще раз хочу наголосити, якщо у вас є претензії, передайте їх в суд і притягніть до відповідальності. Я вважаю, що це неприпустимо, коли 8 місяців йдуть одні розмови без будь-яких справ у суді. Це означає тільки одне – або чогось не було, або це було використано, як технологія. Все", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.