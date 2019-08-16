НБУ видав ще одну ліцензію на переказ коштів у гривні

Національний банк України видав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК є гроші".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"ТОВ "ФК є гроші" стало 65 учасником ринку, що має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, Національний банк у серпні також видав ліцензії двом небанківським фінансовим установам: ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" та ТОВ "Обміночка".