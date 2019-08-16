Підготовка до анбандлінгу проходить відповідно до «дорожньої карти» - Оператор ГТС
Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС".
"За перший місяць роботи Оператора ГТС України як окремої компанії, виділеної з 1 липня 2019 року, сформовано її штат, запроваджено власні бізнес-процеси, створено і опрацьовано технічні регламенти та розпочато підготовку виробничої програми на наступний рік. Таким чином, підготовка до остаточного відокремлення Оператора ГТС України з 1 січня 2020 року відбувається відповідно до «дорожньої карти» анбандлінгу із дотриманням ключових вимог та термінів", - ідеться у повідомленні.
При цьому транспортування природнього газу магістральними газопроводами відбувається в штатному режимі.
До складу ТОВ «Оператор ГТС України» переведено 9,5 тис. співробітників, котрі здійснюють технічну експлуатацію ГТС та поточні ремонти. Такі функції, як комерційна діяльність, диспетчеризація, закупівлі, поки що залишаються в складі АТ «Укртрансгаз», згідно з вимогами чинної ліцензії та чинного контракту на транзит природного газу з ПАТ «Газпром» до 31 грудня 2019 року.
Крім того, проєктна команда, що здійснює підготовку до анбандлінгу Оператора ГТС у Групі Нафтогаз, підготувала повний пакет документів для проходження сертифікації в НКРЕКП із подальшим затвердженням Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
"У той самий час успішне проведення анбандлінгу Оператора ГТС України неможливе без підтримки з боку органів державної влади. Зокрема, прийняття закону про концесію та забезпечення фінансових засад для роботи майбутнього оператора – затвердження економічно обґрунтованих тарифів та унеможливлення несанкціонованих відборів газу з ГТС", - додали у компанії.
Як повідомлялось, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.
На початку червня АТ «Укртрансгаз» залучило експертів з провідних європейських газотранспортних компаній до розбудови роботи незалежного Оператора ГТС України.