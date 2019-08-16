Підготовка до анбандлінгу проходить відповідно до «дорожньої карти» - Оператор ГТС

Підготовка до остаточного відокремлення Оператора ГТС України з 1 січня 2020 року відбувається відповідно до «дорожньої карти» анбандлінгу із дотриманням ключових вимог та термінів.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС".

"За перший місяць роботи Оператора ГТС України як окремої компанії, виділеної з 1 липня 2019 року, сформовано її штат, запроваджено власні бізнес-процеси, створено і опрацьовано технічні регламенти та розпочато підготовку виробничої програми на наступний рік. Таким чином, підготовка до остаточного відокремлення Оператора ГТС України з 1 січня 2020 року відбувається відповідно до «дорожньої карти» анбандлінгу із дотриманням ключових вимог та термінів", - ідеться у повідомленні.

При цьому транспортування природнього газу магістральними газопроводами відбувається в штатному режимі.

До складу ТОВ «Оператор ГТС України» переведено 9,5 тис. співробітників, котрі здійснюють технічну експлуатацію ГТС та поточні ремонти. Такі функції, як комерційна діяльність, диспетчеризація, закупівлі, поки що залишаються в складі АТ «Укртрансгаз», згідно з вимогами чинної ліцензії та чинного контракту на транзит природного газу з ПАТ «Газпром» до 31 грудня 2019 року.

Крім того, проєктна команда, що здійснює підготовку до анбандлінгу Оператора ГТС у Групі Нафтогаз, підготувала повний пакет документів для проходження сертифікації в НКРЕКП із подальшим затвердженням Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

"У той самий час успішне проведення анбандлінгу Оператора ГТС України неможливе без підтримки з боку органів державної влади. Зокрема, прийняття закону про концесію та забезпечення фінансових засад для роботи майбутнього оператора – затвердження економічно обґрунтованих тарифів та унеможливлення несанкціонованих відборів газу з ГТС", - додали у компанії.

Як повідомлялось, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

На початку червня АТ «Укртрансгаз» залучило експертів з провідних європейських газотранспортних компаній до розбудови роботи незалежного Оператора ГТС України.