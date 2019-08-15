Запустили тестову версію Публічної кадастрової карти для мобільних пристроїв

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру і ДП “Центр ДЗК” розпочали тестування оновленої версії Публічної кадастрової карти, адаптованої для мобільних пристроїв.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"Держгеокадастр та ДП “Центр ДЗК” запустили тестову версію Публічної кадастрової карти з новою архітектурою, дизайном та інтерфейсом, адаптованим для використання на мобільних пристроях", - ідеться в повідомленні.

Адреса оновленої версії Публічної кадастрової карти на період тестування – https://newmap.land.gov.ua, згодом портал буде доступний за традиційним посиланням https://map.land.gov.ua.

У відомстві зазначають, що відтепер, окрім звичних для користувачів сервісів, Публічна кадастрова карта забезпечує можливість навігації по карті за назвою населеного пункту, пошуку за географічними координатами. У разі використання мобільної версії на карті доступні елементи геолокації. Завдяки впровадженим змінам забезпечується швидкість обробки даних, а також зручність пошуку необхідної інформації.

Для подальшого вдосконалення роботи Публічної кадастрової карти відвідувачі мають змогу взяти участь в опитуванні та надати пропозиції або коментарі щодо покращення її роботи.

Як повідомлялось, в Україні процес "діджиталізаціі" кадастру розпочався в 2013 році - тоді було запущено Публічну кадастрову карту, на якій відображалися зареєстровані земельні ділянки. З 2015 року стала публічною також інформація про власників зареєстрованих ділянок.

30 червня 2015 року було запущено електронну послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру».