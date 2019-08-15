Україні щороку потрібно 40 тисяч тракторів та понад 5 тисяч комбайнів - Мінагро

Україні для оновлення машинно-тракторного парку щороку потрібно 40 тис. тракторів та понад 5 тис. зернозбиральних комбайнів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на зустріч заступника міністра Віктора Шеремети з представниками корейських компаній Daedong Industrial Co. Ltd та Hyundai Corporation.

"Під час заходу було зазначено, що технологічна потреба в оновленні машинно-тракторного парку щороку становить майже 40 тис. одиниць тракторів і понад 5 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів, а також іншої техніки і обладнання на суму понад 1,5 млрд дол. США", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Мінагрополітики шукає можливості для двосторонньої співпраці в сфері сільгоспмашинобудування з міжнародними виробниками.

"Сьогодні ми вбачаємо значний потенціал українсько-корейського співробітництва, зокрема, у створенні спільних підприємств та реалізації інвестиційних проектів», - зазначив Шеремета.

Заступник міністра нагадав, що з метою технічного переоснащення сільгоспвиробників уряд запровадив державну фінансову підтримку, зокрема, йдеться про часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За даними Державної служби статистики, Україна імпортувала 92,9 тис. тракторів у 2018 році та 86,4 тис. - у 2017 році.

Як повідомляв Укрінформ, за період із грудня 2018 року по червень 2019 року 2 899 українських аграріїв отримали часткову компенсацію на загальну суму 331 млн грн за купівлю 5 104 одиниць сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.

До переліку вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів держбюджету, включено 11 374 найменування продукції від 163 заводів-виробників.

14 серпня стало відомо, що комісія при Мінекономрозвитку розширила цей перелік.