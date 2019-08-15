Українська економіка зростає на тлі сповільнення в Європі - Bloomberg

Українська економіка у другому кварталі 2019 року прискорила зростання попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

“Згідно з даними цього тижня, (економіка - ред.) показала зростання в минулому кварталі, попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, ріст ВВП на 4,6% був несподівано швидким. Раніше Світовий банк попереджав, що без прискорення темпів зростання економіки Україні знадобиться півстоліття, аби наздогнати рівень Польщі.

Bloomberg зазначає, що Президент України Володимир Зеленський, чия партія здобула більшість у парламенті на виборах, пообіцяв досягнути зростання ВВП на рівні 5% або навіть більше впродовж наступних років.

Його озвучений план реформ вселяє оптимізм серед інвесторів, а гривня зміцнилася по відношенню до долара, показавши найкращий результат серед світових валют в цьому році.

Читайте також: Уряд вніс зміни у механізм ПСО на ринку електроенергії

За словами інвестиційного директора компанії "Aberdeen Asset Management PLC" в Лондоні Віктора Шабо, перші сигнали є обнадійливими.

Водночас на думку інвестиційного спеціаліста з компанії JPMorgan Asset Management Золта Паппа, стале прискорення зростання економіки в Україні залишається викликом.