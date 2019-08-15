Німецька компанія візьме участь у будівництві гідроелектростанцій в Україні

Державне Укргідроенерго, що оперує великими українськими гідроелектростанціями, підписало меморандум про співпрацю з німецькою компанією Inpec Engineering GmbH.

Меморандум передбачає співробітництво у питаннях будівництва ГЕС в Україні, повідомляє Громадське з посиланням на Укргідроенерго.

Зокрема, німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції), Каховської ГЕС-2 та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС.

«Укргідроенерго шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для стабільної роботи енергосистеми, адже стратегічною метою Товариства є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер», — повідомили в Укргідроенерго.

Inpec Engineering GmbH — міжнародна компанія, основним напрямком якої є проєктування національних і міжнародних комунальних та енергетичних проєктів, будівництво інфраструктури. Підприємство має досвід в реалізації проєктів енергетики на світовому ринку.