"Мотор Січ" переходить на чотириденний робочий тиждень

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.

Про це Укрінформу повідомили співробітники заводу.

"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня. Раніше чотири дні дозволялося працювати тим співробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - говорить співрозмовник агентства, який попросив не називати його.

На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.

Власник АТ "Мотор Січ" - екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. На парламентських виборах Богуслаєв програв мандат фотографу від "Слуги народу" Сергію Штепі.