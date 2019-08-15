У Вільногірську литовська компанія збудувала унікальну сонячну електростанцію

У Вільногірську литовська компанія збудувала унікальну сонячну електростанцію

Укрінформ
Компанія Global BOD Group (Литва) збудувала нову унікальну електростанцію «Сонячний Вільногірськ». 

Про це повідомила Вільногірська міська рада у Facebook.

«Ця сонячна електростанція стане першою у своєму роді в Європі і буде працювати в якості робочої моделі та наочного прикладу для сонячних проєктів нового покоління на території всього Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що європейська компанія Global BOD Group вкладає інвестиції у місто Вільногірськ і регіон в цілому з метою якнайшвидшої інтеграції України в європейську сім'ю. Впродовж п'яти років «Сонячний Вільногірськ» створить 20 високотехнологічних робочих місць, підпише контракти з місцевими охоронними, комунальними, будівельними, логістичними та технологічними компаніями і спеціалістами.

У міськраді запевняють, що нова сонячна електростанція не матиме негативного впливу на оточуюче середовище, адже вона нового покоління потужністю 2 МВт і використовуватиме інноваційну технологію двосторонніх сонячних панелей у поєднанні з сучасною системою відстеження сонячної енергії.

Нова технологія дозволить виробляти на 40% більше електроенергії у порівнянні з традиційною сонячною електростанцією такого ж масштабу.

Вважається, що новий проєкт зміцнить можливості України і прискорить рух до більш чистої економіки, що грунтується на ефективному використанні поновлюючих джерел енергії.

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Як повідомляв Укрінформ, на Дніпропетровщині за чотири роки створили 35 сонячних електростанцій. Найбільша з них – у Нікопольському районі. Вона – третя за потужністю в Європі. 750 тис. панелей виробляють 200 МВт. Також в регіоні у приватному секторі встановлено понад півтори тисячі сонячних електростанцій. Це удвічі перевищує дані 2018 року. За цим показником область лідирує серед інших регіонів України.

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