Фонд гарантування продає землю ВТБ банку у Кончі-Заспі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж сімнадцять земельних ділянок, які знаходяться у районі історичної місцевості Конча-Заспа та обліковуються на балансі АТ «ВТБ Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через англійський аукціон у серпні в системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «ВТБ Банк». На торги виставлено сімнадцять земельних ділянок. Усі вони знаходяться в районі історичної місцевості Конча-Заспа уздовж правого берега Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Більшість ділянок мають площу 14-15 соток з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

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Також на відкриті торги виставлено 39 земельних ділянок АТ «ВТБ Банк», що розташовані у Макарівському районі Київської області.

“Ділянки мають велику площу 2-5 га та цільове призначення: для ведення індивідуального садівництва”, - уточнюють у Фонді.