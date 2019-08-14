Фонд гарантування продає землю ВТБ банку у Кончі-Заспі
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через англійський аукціон у серпні в системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «ВТБ Банк». На торги виставлено сімнадцять земельних ділянок. Усі вони знаходяться в районі історичної місцевості Конча-Заспа уздовж правого берега Дніпра", - йдеться в повідомленні.
Більшість ділянок мають площу 14-15 соток з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Також на відкриті торги виставлено 39 земельних ділянок АТ «ВТБ Банк», що розташовані у Макарівському районі Київської області.
“Ділянки мають велику площу 2-5 га та цільове призначення: для ведення індивідуального садівництва”, - уточнюють у Фонді.