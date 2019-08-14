За тиждень ще 70 ОСББ залучили «теплих кредитів» на 25 мільйонів

За тиждень ще 70 ОСББ залучили «теплих кредитів» на 25 мільйонів

Укрінформ
За тиждень 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків залучили понад 25 млн грн «теплих кредитів» на енергоефективні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Минулого тижня ще 70 ОСББ залучили більше 25 млн грн «теплих кредитів» на енергоефективні заходи у багатоповерхівках. Така можливість з’явилася завдяки виділенню Урядом додаткових 380 млн грн на стимулювання утеплення ОСББ. Це у 2 рази перевищує обсяг коштів для підтримки ОСББ у рамках 1-го траншу фінансування у 2019 році (190 млн гривень)", - ідеться в повідомленні.

У Держенергоефективності зазначають, що, з огляду на активність ОСББ у попередні роки, найближчим часом очікується надходження чималої кількості заявок на отримання «теплих кредитів».

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Як повідомлялось, «теплі кредити» для ОСББ нині надають Ощадбанк, Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом цьогоріч уже понад 1 200 ОСББ отримали в банках близько 450 млн грн кредитів на енергоефективні заходи. Крім державного відшкодування, ОСББ можуть отримати додаткові компенсації за понад 100 місцевими програмами «теплих кредитів».

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