Ощадбанк уклав додатковий договір щодо видачі "теплих кредитів" для ОСББ

Держенергоефективності та Ощадбанк уклали додатковий договір про співпрацю в межах співфінансування виділених урядом 380 млн грн на утеплення ОСББ.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний уклали додатковий договір про співпрацю щодо співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення ОСББ. Таким чином, 3 державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк – знову видають «теплі кредити» для ОСББ", - ідеться в повідомленні.

У Держенергоефективності зазначають, що це унікальна можливість для ще близько 3 тис. ОСББ (понад 230 тис. родин) у цьому році: залучити до 1 млрд грн «теплих кредитів», одержати до 70% відшкодування із держбюджету, отримати додаткові компенсації із місцевих бюджетів, заощаджувати 50% і більше на комунальних послугах, підвищити вартість квартир в утеплених багатоповерхівках в середньому на 30% і жити в теплі та комфорті.

Голова Держенергоефективності закликав голів ОСББ подавати заявки в Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк із готовими проектами на утеплення багатоповерхівок. Як пояснив Савчук, це можливість підготуватися до опалювального сезону та зменшити комунальні рахунки.

Як повідомляв Укрінформ, для отримання відшкодування всі ОСББ мають подати до банків підтверджувальні документи та акти виконаних робіт до 30 листопада цього року.