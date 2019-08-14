Держава може залучати приватні компанії для геологічного вивчення ділянок - Вітренко

Держава може залучати приватні компанії для фінансування робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних ділянок, що потім будуть виставлені на аукціон.

Про це у Facebook написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Прочитав про коментар голови Держгеонадр, що для легалізації видобутку бурштину потрібно спочатку виділити гроші на геологічне вивчення ділянок, які потім можна виставляти на аукціон. Згадав, як ми обговорювали схоже питання щодо видобутку газу. Є успішний європейський досвід, коли геологічне вивчення, яке дійсно необхідне і яке коштує багато грошей, якщо його робити якісно, фінансують компанії, зацікавлені у видобутку, а не держава", - написав Вітренко.

За його словами, держава може провести конкурс, на якому обрати одну чи декілька компаній, які за свої кошти профінансують геологічне дослідження і нададуть державі всю отриману геологічну інформацію для проведення конкурсу вже на право видобутку.

"Частина коштів, отриманих державою від конкурсу на право видобутку, буде направлена на повне покриття витрат компаніям, які фінансували геологічне дослідження. Звичайно, ці компанії можуть брати участь і в конкурсі на право видобутку, зокрема, таким чином зменшуючи свій ризик, що їхні витрати на геологічне дослідження не будуть компенсовані", - прокоментував Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, аби зробити видобуток бурштину цивілізованим, держава має інвестувати в галузь 20-30 млн гривень тільки у геологічне вивчення ділянок, які можна буде запропонувати інвесторам. Про це заявив голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк під час робочої наради 12 серпня під головуванням Президента України Володимира Зеленського.