Обсяги перекачування нафти на НПЗ зросли в липні на 8% - Укртранснафта

Обсяги перекачування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи в липні зросли на 8,2% порівняно з тим же місяцем торік - до 200,8 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба АT "Укртранснафта" у Facebook.

"У липні 2019 року обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,2% - до 200,8 тис. тонн. Зокрема, у липні 2019 року Укртранснафта транспортувала на НПЗ 27,4 тис. тонн американської нафти сорту Bakken", - ідеться в повідомленні.

При цьому транзит до країн Східної Європи, порівняно з липнем 2018 року, знизився на 16,9% – до 1,041 млн тонн. Проте порівняно з червнем цього року - зріс на 16,1%.

Загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів у липні 2019 року становить 1,242 млн тонн, що на 13,7% менше, ніж у липні минулого року.

Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами січня-липня 2019 року становить 7,926 млн тонн нафти (на 10% менше порівняно з таким періодом 2018 року), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 1,294 млн тонн (на 7,7% більше, ніж у січні-липні 2018 року), а транзит – 6,633 млн тонн (зниження на 12,8%).

У компанії нагадали, що скорочення обсягів транзиту нафти, яке вплинуло на загальний показник її транспортування, обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує допустиму норму, на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Як повідомляв Укрінформ, відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит через необхідність європейських партнерів провести підготовчі заходи, і відновив його 21 травня.

Відтоді Укртранснафта не фіксувала повторних випадків надходження нафти із завищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтогону «Дружба» і забезпечує транзит до Європи у плановому режимі.

АТ «Укртранснафта» отримало від ПАТ «Транснефть» частину компенсації у розмірі понад 2,9 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба». Це дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту в квітні-травні.