На ремонти в СІЗО цьогоріч залучили понад 20 мільйонів - Мін’юст

У першому півріччі цього року на проведення ремонтно-будівельних робіт в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах було залучено 20,4 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на сторінці у Facebook.

“Протягом І півріччя проведено капітальний ремонт 4 об’єктів та поточний ремонт 812 об’єктів, із них - 153 гуртожитків та режимних корпусів, 42 лазно-пральних комплекси, 12 медичних частин, 22 складів і овочесховищ, 73 харчоблоків, 14 котелень, 196 об’єктів спеціального призначення, 68 об’єктів інженерних засобів охорони, 17 об’єктів зовнішніх інженерних мереж та 215 об'єктів іншого призначення. На проведення ремонтно-будівельних робіт було залучено 20,4 млн грн”, - зазначив Чернишов.

Окрім того, він розповів, що в установах виконання покарань та СІЗО вже розпочали підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

За інформацією заступника міністра, середній показник підготовки на початок серпня вже становить 67% від запланованого обсягу робіт, зокрема житлових та господарських об’єктів – 79%, об’єктів інженерної інфраструктури – 55 %.

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Як зазначає Чернишов, замінено 1,1 тис. вікон на енергозберігаючі зі склопакетом (62% від плану на рік), а всі приміщення квасильно-засолювальних пунктів готові до приймання та переробки овочів.

Він зауважив, що на проведення ремонтно-будівельних робіт було залучено 20,4 млн грн.

“До речі, у липні установам виконання покарань та слідчим ізоляторам у повному обсязі (6,6 млн грн) виділено кошти для децентралізованої закупівлі помідорів, огірків та кабачків”, - інформує заступник міністра.