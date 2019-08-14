Мінфін залучив майже 2 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 13 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,964 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. «За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 1 964 615 384,22 грн», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що було задоволено 49 заявок на придбання ОВДП із 53 виставлених. Читайте також: Японське кредитне агентство R&I підвищило рейтинг України Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 6 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,7 млрд грн.