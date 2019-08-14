Мінфін залучив майже 2 мільярди від продажу облігацій
Укрінформ
Міністерство фінансів України 13 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,964 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 1 964 615 384,22 грн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було задоволено 49 заявок на придбання ОВДП із 53 виставлених.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 6 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,7 млрд грн.