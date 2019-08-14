США можуть вийти зі СОТ - Трамп

Господар Білого дому пригрозив, що США можуть вийти зі складу Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє DW.

"Відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-голландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсильванія)",- йдеться в повідомленні.

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені... Ми знаємо, що вони роками обманювали нас, і більше таке не повториться", - цитує агентство американського лідера.

Наголошується, що раніше Трамп неодноразово критикував СОТ, зокрема, через те, що Китай у цій організації має статус країни, яка розвивається.

Це дозволяє другій за розміром економіці світу отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати вищі бар'єри для імпорту продукції.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп відклав до 15 грудня запровадження частини мит на китайські товари.

Зокрема, йдеться про таку продукцію, як мобільні телефони, ноутбуки, відеоприставки, деякі іграшки, монітори, окремі види одягу і взуття.

На решту китайських товарів американські 10-відсоткові мита почнуть діяти вже з 1 вересня 2019 року.

Фото: The White House