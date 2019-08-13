Держгеонадра спільно з USAID розпочали створення сховища геологічної інформації
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Укрінформ
Державна служба геології та надр спільно з USAID почали створення сховища геологічної інформації.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"Створення сховища геологічної інформації. Разом з представниками USAID Проєкт Енергобезпеки проводимо першу Робочу нараду в рамках нещодавно підписаного Меморандуму", - йдеться у повідомленні.
Сторони обговорили питання проведення оцінки потреб та створення основної команди планування, оцінки вимог до сховища геоінформації, вимог законодавства, загальної оцінки сховища.
Як повідомлялося, 8 серпня Проєкт "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державна служба геології та надр підписали меморандум про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України.