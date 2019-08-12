В Україні почали сіяти озимий ріпак під урожай 2020 року — Мінагро

У 11 областях України вже розпочато сівбу озимого ріпаку під урожай 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Поряд із збиранням врожаю у 11 регіонах України розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Так, вже посіяно 52,6 тис. га ріпаку або 5% до прогнозу (1,1 млн га). Потреба в насінні озимого ріпаку становить 6 тис. тонн, а прогнозована забезпеченість –6,2 тис. тонн або 105%”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, за оперативними даними регіонів під урожай 2020 року прогнозується посіяти озимих зернових на площі 7,3 млн га, у тому числі: 6,2 млн га пшениці, 122 тис. га жита, 920 тис. га ячменю.

Щодо збиральної кампанії, то станом на 12 серпня зібрано 37,5 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 9,6 млн га (97% до прогнозу).

Зокрема, намолочено 27,6 млн тонн пшениці з площі 6,6 млн га (97% до прогнозу); 294 тис. тонн жита з площі 106 тис. га (90%); 325 тис. тонн вівса з площі 130 тис. га (71%); 583 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га (100%). Крім того, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку на площі 1,24 млн га (99% до прогнозу).