Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків - НБУ

Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У ІІ кварталі продовжували найбільше зростати роздрібні гривневі кредити: +6.6% за квартал та +33.2% р/р. Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту", - йдеться в повідомленні.

В середньостроковій перспективі темп приросту чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% р/р. Чисті гривневі корпоративні кредити зросли на 3,1% за квартал та на 8.9% р/р, зокрема через сезонні фактори та кредитування державних підприємств. Це найвищий темп за останні три роки.

Поступово відбувається дедоларизація кредитного портфеля. Завдяки новому кредитуванню частка чистих валютних кредитів в кредитному портфелі фізосіб скоротилася на 0,7 в.п. і на кінець червня становила лише 5,7%. Доларизація чистого портфеля корпоративних кредитів знизилася на 2,2 в.п. за квартал до 47,5% завдяки зміцненню гривні, а також пожвавленню гривневого кредитування. Покращується і якість кредитних портфелів банків, насамперед завдяки активному роздрібному кредитуванню: частка непрацюючих кредитів в секторі зменшилася за квартал на 0,9 в.п. до 50,8%. Триває приплив гривневих депозитів населення та бізнесу. Впродовж II кварталу кошти населення та бізнесу в банках зросли на 2,7%. Гривневі кошти населення зросли на 5,9% за квартал і на 11,8% р/р. Гривневі кошти бізнесу зросли на 1,9% за квартал і на 8,7% р/р. Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40,7%