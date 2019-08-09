Відкриття ринку землі не має спричинити хвилі рейдерства — депутат

Введення ринку землі не має спровокувати зростання рейдерства у земельній сфері.

Про це заявив радник заступника голови Офісу Президента України, народний депутат України Денис Малюська під час публічної дискусії “Що мають робити та як працювати державні органи, аби майбутній ринок землі в Україні був вигідним для всіх?”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По-перше, введення ринку землі не має спричинити зростання рейдерства у земельній сфері, тож до цього треба прикласти всі зусилля. По-друге, ми маємо забезпечити протягом наступного півроку доступ фермерів до фінансування. Також ми розуміємо, наскільки управління земельними ресурсами зараз — це складна бюрократична машина, тож це також треба швидко вирішити”, - заявив Малюська.

За його словами, команда президента переконана, що земельна реформа — один з ключових факторів зростання економіки, який не можна ігнорувати, тому вона має бути проведена у дуже жорсткі строки, і модель ринку землі буде представлена в найближчий час.

Як повідомляв Укрінформ, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було запроваджено в Україні ще в 2001 році. З того часу парламент її регулярно продовжував. У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року з метою розробки нормативних документів для впровадження ринку землі в Україні. Президент України Володимир Зеленський у виступі на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі заявив, що Україна до кінця року проведе земельну реформу, щоб з наступного року створити ринок землі на 40 млн га.