Аграрії України зібрали урожай ранніх зернових із 95% площ — Мінагро

Аграрії України зібрали урожай ранніх зернових та зернобобових із 95% площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 9 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,5 млн га або 95% до прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового врожаю при врожайності 38,6 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 27,1 млн тонн пшениці з площі 6,5 млн га (96% до прогнозу при врожайності 41,4 ц/га); 8,5 млн тонн ячменю з площі 2,5 млн га (96% до прогнозу при врожайності 34,1 ц/га); 587 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га (99% до прогнозу при врожайності 22,8 ц/га); 283 тис. тонн жита з площі 103 тис. га (88% до прогнозу при врожайності 27,6 ц/га); 303 тис. тонн вівса з площі 121 тис. га (66% до прогнозу при врожайності 25,0 ц/га).

Крім того, зібрано 3,1 млн тонн озимого ріпаку з площі 1,2 млн га (99% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га).